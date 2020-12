ASSISI: SUCCESSO TOUR PRESEPIALE IN 3D - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dalla Basilica Superiore di San Francesco, al Duomo di San Rufino fino a Piazza del Comune: folla di curiosi per il tour presepiale ad Assisi, volendo ammirare le videoproiezioni e le installazioni. È bellissimo l’itinerario che ha scaldato il cuore di tante persone suscitando anche un interesse mediatico su scala nazionale e internazionale. Merito delle maestranze umbre che hanno realizzato le opere. Ben 53 le statue realizzate dall’Atmo di Bastia Umbra. Va detto che il Presepe di Francesco nasce dalla geniale intuizione di riprendere i personaggi del ciclo pittorico giottesco ospitati presso la Basilica di San Francesco e di modellarli in 3D per poi riprodurli a una dimensione leggermente superiore a quella reale.

L’onore al merito va ai veri protagonisti di questa realizzazione che sono stati: Laura Bucarini (direttrice della scenografia), Cristina Ducci (consulenza artistica e pittura), Moreno Bizzarri (pittore), Massimo Aristei (scenografo) e Marco Troppa (scenografo).