XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(67a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (35°) - ATLETICA LEGGERA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(67a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (35°) – ATLETICA LEGGERA –

CARMELO RADO (Oderzo, 4 agosto 1933) A 27 anni, ha preso parte alla gara di lancio del disco, classificandosi settimo con la misura di m. 54,00 m. Nel 1961 si è laureato campione italiano del lancio del disco con m. 52,72 e l’anno successivo si classificò ottavo ai campionati europei di Belgrado con m. 52,82. 21 volte in nazionale tra il 1956 e il 1965, il suo record personale lo ha raggiunto nel 1969 con un lancio di m. 58,45. Con l’Olimpia Amatori Rimini, ha continuato a praticare l’attività agonistica senza soluzione di continuità, andando poi a conquistare cinque record del mondo per le categorie master in tre diverse discipline: Lancio del disco

o M70: 55,27 m ( Chiuro, 30 settembre 2007)

o M75: 49,21 m ( Besana in Brianza, 5 ottobre 2008)

• Lancio del martello con maniglia corta:

o M80: 19,91 m ( Rimini, 30 agosto 2013)

• Pentathlon di lanci:

o M75: 5182 p. ( Biella, 26 ottobre 2008)

o M80: 5258 p. ( Aosta, 8 settembre 2013)