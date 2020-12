REMEMBER DEL DIRETTORE - 18 DICEMBRE 2014 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DUE GIORNI FA, PARLANDO AL CONVEGNO DI ENGSO TENUTOSI AL PALACONGRESSI EUR NELL’AMBITO DEL SANIT, HO RICORDATO UNA SERIE DI PERSONAGGI CHIAVE PER LA STORIA DELLO SPORT E DELLA QUALITA’ DELLA VITA IN ITALIA, NEL BENE E NEL MALE… SONO PARTITO DA FRANCESCO DE SANCTIS E MARIA MONTESSORI, PER ARRIVARE A LANDO FERRETTI E AUGUSTO TURATI PASSANDO PER ANGELO MOSSO ED EMILIO BAUMANN. PURTROPPO ABBIAMO TUTTI LA MEMORIA CORTA E MOLTI FATICANO A RICORDARE O CAPIRE, MA NEL 1927 TURATI, SEGRETARIO MODERATO DEL PARTITO FASCISTA E FERRETTI PRESIDENTE DEL CONI DETTERO VITA AL SISTEMA SPORTIVO, CHE ANCORA VIGE NEL NOSTRO PAESE, CON QUALCHE AGGIUSTAMENTO. LA LORO BIOGRAFIA E’ ESEMPLIFICATIVA : ENTRAMBI DIRIGENTI DI FEDERAZIONI, DALL’ATLETICA, ALLA SCHERMA, AL CALCIO, AL PANATHLON, AL CIO; ENTRAMBI PRESTO ELIMINATI DAL REGIME PER LA LORO CONTRARIETA’ ALLA GERMANIA DI HITLER, ALLE LEGGI RAZZIALI; ENTRAMBI COMUNQUE EPURATI E PERSEGUITI COME FASCISTI DOPO LA LIBERAZIONE. ESEMPLARE LA LETTERA DI DIMISSIONI INVIATA DA TURATI A MUSSOLINI NEL 1930: ” E’ NECESSARIO, DUCE, CHE QUALCUNO DIA QUESTO ESEMPIO: ANDARSENE SENZA CHIEDERE NESSUN’ALTRA POLTRONA E NESSUNA PENSIONE, DICENDOVI GRAZIE PER AVERMI CONSENTITO DI SERVIRE E DATO PIU’ DI QUANTO IO MERITASSI PER LE MIE QUALITA”. …