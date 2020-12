NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(66a puntata)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (34°) - ATLETICA LEGGERA - ARMANDO SARDI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(66a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (34°) – ATLETICA LEGGERA – ARMANDO SARDI (Monza, 15 settembre 1940) .A 20 anni partecipò alla gara dei 200m., venendo eliminato in batteria con il tempo di 21”6 e nella staffetta 4×100 con Pier Giorgio Cazzola, Salvatore Giannone e Livio Berruti, quarto al traguardo, in finale, con il tempo di 40”33. Oro ai Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 nella staffetta 4×100 metri, con Livio Berruti, Pasquale Giannattasio e Sergio Ottolina con il tempo di 40”1, conquistò l’argento e l’argento nei 200 metri in 21”3. Tesserato per l’Atletica Riccardi, Campione italiano dei 200 metri nel 1963, a Trieste, in 21”2, nel palmarès di Armando Sardi ci sono in totale sette titoli italiani assoluti (4×100 nel 1960, 200 mt. nel 1963, 4×400 nel 1964, 4×400 nel 1965, 4×100 e 4×400 nel 1966 e 4×100 nel 1967), due primati nazionali (40’’00 nella 4X100 ottenuto il 7 settembre 1960 nelle batterie di qualificazione delle Olimpiadi e un 39’’8 nella 4×100 il 20 giugno 1964), tra il 1960 e il 1964 ha vestito per 17 volte la “maglia azzurra”. I suoi records: 10”4 sui 100 e 20”8 sui 200m.-