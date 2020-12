VISIO&SHOP A EUROMA2: CLIENTI SEMPRE CONNESSI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Connettere virtualmente il cliente con il punto di vendita prescelto. Visio & Shop è il nuovo servizio offerto da Euroma2 che tutela tanto i clienti quanto le insegne operanti all’interno del Centro Commerciale. In sostanza è quanto professa il proverbio secondo cui “Se la montagna non viene da Maometto, Maometto va alla montagna”.

In sostanza, basta andare sul sito Internet www.euroma2.it, per procedere con il collegameno, accedere alla sezione dove registrarsi e fissare un appuntamento per visionare i prodotti presenti e ricevere utili consigli per effettuare le sue scelte d’acquisto. Il servizio non prevede nessun costo aggiuntivo sul prezzo finale del prodotto. La modalità per completare l’acquisto può essere di persona o online, in base alle esigenze di ogni singolo punto vendita.