REMEMBER DEL DIRETTORE - 17 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

OGGI PAPA FRANCESCO COMPIE APPENA 79 ANNI. QUANDO NEL 1950 PIO XII APRIVA L’ULTIMA PORTA SANTA DELLA NOSTRA STORIA, TRATTA DALLA PICCOLA ENCICLOPEDIA MARZOTTO, GIUNTA ALLA SUA QUINTA E DEFINITIVA PUNTATA. LUI, JORGE MARIO BERGOGLIO, ERA UN QUATTORDICENNE DI ORIGINE ITALIANA TRA I TANTI RAGAZZI DI BUENOS AIRES E MAI PIU’ IMMAGINAVA DI SALIRE UN GIORNO SUL TRONO DI SAN PIETRO DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO E DI DOVER AFFRONTARE UNA DELLE SITUAZIONI PIU’ COMPLESSE E COMPLICATE DELLA STORIA DELLA ESPONENZIALE EVOLUZIONE UMANA, CON TUTTE LE CONSEGUENZE DELLA SUA PROGRESSIONE GEOMETRICA, A COMINCIARE DALLA INARRESTABILE DISTRUZIONE DEL CREATO…