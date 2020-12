REMEMBER DEL DIRETTORE - 17 DICEMBRE 2014 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Trasferire dallo sport alla società civile i principi e i valori del Fair Play, dal rispetto delle regole ad una diversa qualità della vita … IERI ERO AL SANIT, NEL PALAZZO DEI CONGRESSI EUR DI ROMA, PER AVVIARE UNA RIFLESSIONE SUL DA FARSI PER PER IL PROSSIMO FUTURO CON UN MANIPOLO DI DIRIGENTI DELL’ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE E DI VOLONTARIATO. PER LA SALUTE, IL CONTESTO AMBIENTALE E’ FONDAMENTALE, MA L’EDUCAZIONE AL SUO RISPETTO ED ALLE REGOLE PER UN CORRETTO STILE COMPORTAMENTALE E’ ALTRETTANTO FONDAMENTALE. OBIETTIVO PER IL 2015: AGIRE DA SUBITO PER ENTRARE NEGLI ASILI D’INFANZIA, NELLE SCUOLE, NELLE FAMIGLIE, DARE LAVORO A GIOVANI MEDICI E LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE, FAVORIRE LA RICERCA E PRESENTARE UN PROGETTO D’ECCELLENZA ITALIANO IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT, DURANTE IL SEMESTRE A DIREZIONE LITUANA…