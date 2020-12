NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(65a puntata)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (33°) - ATLETICA LEGGERA - FRANCESCO PERRONE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(65a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (33°) – ATLETICA LEGGERA – FRANCESCO PERRONE (Cellino San Marco, 3 dicembre 1930 – Bari, 27 aprile 2020) A 30 anni, partecipò ai Giochi di Roma, correndo la Maratona in 2h31’32”0 e classificandosi al 37° posto. Scomparso ad 89 anni a causa del COVID 19, era stato tesserato per ll G.S. Fiamme Oro nel 1954. Nel 1957 aveva realizzato il record italiano dei 5000 m. con il tempo di 14’31”0 contemporaneamente a Franco Volpi, giunto alla pari sul traguardo di Bari. Sette volte in “azzurro”, tra il 1955 e il 1961, aveva collezionato 6 titoli nazionali tra 5000, 10.000, Maratona e Corsa Campestre:

1955

• Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, 5 000 metri piani – 14’54″0

1956

• Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, 5 000 metri piani – 14’36″4

1957

• Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, 10 000 metri piani – 31’05″2

1958

• Oro ai campionati italiani di maratona – 2h32’31″0

1961

• Oro ai campionati italiani assoluti di maratona – 2h27’22″8

• Oro ai campionati italiani assoluti di corsa campestre, 9 km – 20’52″2/5

1959