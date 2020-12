BEAUTY È LA PAROLA D'ORDINE DEL NATALE 2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Natale è sinonimo di gioia, felicità e tempo da passare in famiglia e festeggiare insieme. Natale è l’occasione ideale per fare un regalo a chi si ama e celebrare insieme uno dei momenti più gioiosi dell’anno, ma trovare quello che più si addice ai propri cari non sempre è facile e a volte sembra quasi impossibile. Beurer – azienda leader nel settore della salute, del benessere e della cura della persona – è l’alleato ideale per trovare il regalo perfetto e coccolare chi ci sta più a cuore.

Come? Con il set per Manicure e Pedicure MP 64 di Beurer. Piccolo ed ergonomico, mantiene mani e piedi perfettamente curati. Grazie alla potente batteria ricaricabile integrata, che consente fino a due ore di utilizzo continuato, i dieci accessori di qualità contenuti nella custodia non ne impediscono l’uso agile. Difficile anche lo scivolamento durante l’uso e la luce LED integrata: ogni accessorio è adatto ai diabetici (prezzo 94,99 euro).

Preferite la spazzola Viso in Silicone FC 49 di Beurer? Realizzata in silicone ipoallergenico e antibatterico, la spazzola waterproof è adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili: la funzione 2-in-1 garantisce un’accurata pulizia dei pori in profondità per una pelle del viso liscia e curata, mentre la tecnologia a vibrazioni (con 15 livelli d’intensità) conferisce alla pelle un aspetto liscio e attiva la circolazione sanguigna del viso (prezzo 40,99 euro).

Maremed® MK 500 di Beurer è il top del top dei regali. Ideale per concedersi una pausa al mare tra le pareti di casa, genera aria marina identica a quella naturale, riduce la concentrazione di sporcizia e germi in ambienti fino a 50 m2 (è perfetto da utilizzare anche di notte grazie alla modalità notturna con riduzione della rumorosità e spegnimento del display): rimuove fino al 99% dei batteri e al 70% di particelle di impurità, pollini, polveri sottili/polvere domestica e peli di animali (prezzo 399,99 euro).

Per i patiti dell’estetica c’è IPL 8800 VelvetSkin Pro di Beurer, apparecchio professionale per una epilazione efficace e duratura come dall’estetista, ma utilizzabile comodamente a casa propria. La lampada – che ha una superficie extra large pari a 4,5 cm² e può raggiungere fino a 600.000 impulsi luminosi – risulta adatta per trattare velocemente gambe, ascelle, inguine, petto, addome e viso al di sotto degli zigomi (soli 21 minuti per trattare tutto il corpo). Gli studi dimostrano che già dopo 3-4 trattamenti è possibile constatare una riduzione dei peli fino al 50%. IPL 8800 VelvetSkin Pro di Beurer, utilizzabile senza fili grazie alla batteria ricaricabile, ha un’ergonomia tale da consentirne un uso confortevole; inoltre si può utilizzare in totale sicurezza grazie al riconoscimento di pelle integrato (che imposta automaticamente il livello di potenza più idoneo tra i sei livelli di intensità a seconda del colore della pelle sul punto da trattare) e grazie al filtro UV integrato (che protegge la pelle da raggi dannosi). Grazie al sensore 2 in 1 viene valutata la pigmentazione della pelle prima di ogni impulso luminoso, consentendone l’utilizzo solo in presenza della pigmentazione adeguata (non si garantiscono risultati su carnagioni scure, peli bianchi o troppo chiari). Inoltre, il sensore protegge gli occhi, permettendo che l’emissione di un impulso luminoso avvenga solo quando la superficie è a completo contatto con la pelle, allo stesso modo, la modalità “flash automatico” rende il processo di epilazione ancora più comodo e rapido (prezzo 408,99 euro).