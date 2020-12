XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(64a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (32°) - ATLETICA LEGGERA - RENATO PANCIERA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(64a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (32°) – ATLETICA LEGGERA – RENATO PANCIERA (Pieve di Cadore, 8 aprile 1935 – Pieve di Cadore, 15 agosto 2001) A 25 anni aveva partecipato come ultimo frazionista nella staffetta 4×400 (con Pino Bommarito, Nereo Fossati e Mario Fraschini) quarta classificata in semifinale ed esclusa dalla finale con il tempo di 3’07”83 (in batteria terzi in 3’09”8). Nel 1959 aveva realizzato il suo record personale con la maglia del COIN Mestre con il tempo di 47”4. Nel 1958 si era laureato campione italiano sulla stessa distanza.13 volte in nazionale tra il 1956 e il 1960, nei 200m. aveva un limite di 21”6.