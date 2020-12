Nuova vita per il Parco Palatucci: giochi, avventura, circuiti sportivi. Un concorso di idee porterà alla scelta di un progetto che renda multifunzionale una parte del parco nettunese - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“L’obiettivo di cui ho parlato coi miei Consiglieri, con la mia Giunta, ma soprattutto con i miei Concittadini, è quello di far rivivere una parte importante della città di Nettuno, soprattutto per cominciare a rendere il Parco Palatucci fruibile per i bambini e le loro famiglie per una Nettuno più bella e più attraente e che possa creare un turismo sempre più sostenibile”: con questi intenti il Sindaco Angelo Casto ha personalmente sostenuto l’idea e l’indirizzo amministrativo verso un progetto importante che vada a realizzare dentro questo grande parco della città una zona del tutto nuova, con una vocazione multifunzionale, riqualificata e sviluppata per accogliere attività ludico/ricreative/sociali/sportive (area contraddistinta al N.C.T. del Comune di Nettuno al Fg. 30 Particella 1014).

La messa in pratica potrà passare da idee che vadano verso la direzione di un parco avventure, l’allestimento di piste da skateboard, di circuiti ginnico-sportivi, di un punto ristoro. Nulla per ora è definito proprio alla luce della ricerca di idee per le quali è dato indirizzo con la Delibera di Giunta n. 59 dell’8 Marzo che dà al Dirigente mandato per ricercare, attraverso un concorso di idee, “la migliore soluzione progettuale, ecosostenibile e compatibile con le vigenti prescrizioni urbanistiche, per la riqualificazione e la valorizzazione del parco”.

Si darà comunicazione tramite i canali dell’ente delle successive fasi che scaturiranno in virtù di questa iniziativa.