Inaugurata ieri fino al 3 febbraio a Cortona (AR) la mostra"Sport, Sportivi e Giochi Olimpici nell'Europa in Guerra (1936-1948 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Inaugurata stamani la mostra “Sport, Sportivi e Giochi Olimpici nell’Europa in Guerra (1936-1948)” promossa dall’Associazione “L’Arte di Apoxiomeno” in collaborazione con altri partners istituzionali e con il Mémorial de la Shoah.

Esposte anche le tavole relative a una Mostra dal titolo “Campioni nella memoria”, curata dalla Professoressa Barbara Trevisan e ideata dagli alunni della Scuola media Alfiero Spinelli di Scandicci.

Come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la nomina a senatrice a vita di Liliana Segre: “la Memoria vaccino contro l’indifferenza”.

E la memoria ci insegna che esiste solo una razza: la razza umana