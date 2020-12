Ardea, incontro tra cittadini e Lega Consumatori - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si è svolto quest’oggi l’incontro “Commercio elettronico, come difendersi” organizzato dalla Lega Consumatori Regione Lazio presso la sala consiliare “Sandro Pertini” di Ardea. A rappresentare la Lega Consumatori Regione Lazio ,il dott. Marco Volante, in rappresentanza del distaccamento Lega Consumatori di Ardea, la sig. Rina Denti, presenti anche autorità e una buona cornice di pubblico. L’incontro è servito per approfondire temi importanti come le truffe online, trattando metodologie e tecniche di prevenzione. In programma un’altro incontro tra cittadini e Lega Consumatori previsto per venerdì 1 giugno 2018 alle 18.30.