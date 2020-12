Sulla scia del successo dell’evento “Primavera Surf Festival” svoltosi il 28 e 29 aprile scorsi sulla riviera di Levante, il 23 e 24 giugno Anzio ospiterà la sesta tappa del Anzio SUP Racing Cup presso lo stabilimento balneare Blue Bay in via Ardeatina 103. La gara si disputerà su un percorso di “short distance” di circa un miglio ed una di “long distance” di circa sette miglia valida per il circuito Nazionale Surfing FISW.