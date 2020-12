XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (63a puntata) – ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (31°) - ATLETICA LEGGERA - ABDON PAMICH - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (63a puntata) – ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (31°) – ATLETICA LEGGERA – ABDON PAMICH (Fiume, 3 ottobre 1933) A 27 anni ha preso parte alla prova di marcia sui 50 km, aggiudicandosi la medaglia di bronzo in 4h27’55”4. Nei Giochi di Melbourne, nel 1956, si era classificato al 4° posto, nella 50 km, in 4h39’00”0 e 11° nella 20km (1h 36’03”6). Quindi Oro agli Europei di Belgrado, sempre sui 50km, in 4h19’47”0, nel 1962, Campione Olimpionico a Tokio nel 1964 (4h11’12”4) ed ancora Europeo nel 1966 a Budapest (4h18’42”0). Argento agli Europei di Stoccolma nel 1958 (4h19’58”6), ha vinto nei Giochi del Mediterraneo, sempre sui 50 km, nelle edizioni del 1955 a Barcellona(5h03’33”0) del 1963 a Napoli (4h33’13”0) e del 1971 a Smirne (4h21’21”0). E’ stato 40 volte campione italiano su varie distanze, di cui 14 i titoli sulla 50 km, dal 1955 al 1968. Primatista mondiale sui 50 km in pista nel 1961 con il tempo di 4h14’02”4. Oltre le maglie dell’Amatori Genova, della Esso Club di Genova e Roma, ha vestito 43 volte quella “Azzurra”, tra il 1954 e il 1973, conquistando ancora un Oro nella Coppa del Mondo di marcia nel 1961, a Lugano e un Bronzo, a Pescara, nel 1965. Commendatore al Merito della Repubblica, ha ricevuto dal CONI il Collare al Merito Sportivo ed è stato inserito nella Walk of Fame dello Sport Italiano al Foro Italico, in Roma.