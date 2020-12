“A letto col Fantasma”: la novità letteraria Di Lady Ghost – Annamaria Ghedina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il nobile, bello e affascinante Rudyard ha la facoltà di vedere i fantasmi, la misteriosa Jillyan dai capelli ramati, dai modi raffinati e antichi, appare e scompare lasciando sempre il segno nel cuore del nobile inglese. E poi, chi è Evalyne, la contessa che ha un amante segreto con il quale consuma i suoi incontri ad alta concentrazione erotica in un budoir nascosto dietro la parete della biblioteca della sua tenuta coniugale? Cosa si nasconde a Le Orphelin, conosciuta come “la Torre della Strega”, proprietà di cari amici del protagonista, che vogliono vendere assolutamente e sulla quale pesa una storia terribile che nessuno vuole rivelare?

Lo scoprirete solo leggendo il nuovo libro di Lady Ghost – Anna Maria Ghedina, "A letto col fantasma" (Glemart Editore, 272 pagine, euro 16,00), scritto proprio durante il periodo del lockdown, un testo scorrevole, accattivante, esoterico, intrigante, la cui trama si svolge su due piani temporali, il presente e un lontanissimo passato, che alla fine si intrecciano e si incastrano. Ma come si sta a letto con un fantasma? Un interrogativo che l'autrice svela o non svela?

Anna Maria Ghedina, giornalista, direttore responsabile del periodico Lo Strillo, scrittrice, discende da quella famiglia Ghedina di Cortina d’Ampezzo che annovera pittori, fotografi, ingegneri nonché sciatori (il campione Kristian Ghedina è suo cugino), con uno speciale rapporto con gli Asburgo, infatti l’imperatore Francesco Giuseppe, con il quale collaborava il nonno, Orazio Ghedina, gli fece dono di un anello a testimonianza e ringraziamento del suo operato. Nata e vissuta a Milano, si è trasferita a Napoli, sua città del cuore, dove risiede e svolge la sua attività di giornalista e di scrittrice di vicende legate all’occulto: tra i suoi libri ricordiamo Fantasmi a Napoli, Il fantasma dell’Impiccata della Vicaria, Il dizionario dei Fantasmi, Guida ai Fantasmi d’Italia, Il ritorno del Principe di Sansevero. Annamaria, insieme al vicedirettore de Lo Strillo, Antonio D’Addio, ha ideato cinque anni fa un premio davvero originale, Premio Il Sognatore, che viene assegnato a quei personaggi che hanno realizzato i propri sogni o che hanno contribuito a far sognare le persone. La Ghedina è stata molte volte ospite in prestigiose trasmissioni Rai, sia televisive che radiofoniche, come esperta di esoterismo e di presenze, non a caso è nota come Lady Ghost. A tale proposito, ricordando una sua vita passata nella quale è stata una nobile inglese, ha dato vita ad una saga che narra le vicende di Mylord (suo marito in un’altra vita?), Sir Andrea Frankfourth, giovane e affascinante aristocratico nella Londra dei Beatles e dei Windsor, che si trova coinvolto in una serie di avventure tra fantasmi, demoni e nemici spietati.