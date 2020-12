REMEMBER DEL DIRETTORE - 13 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

QUESTA STORIA DEGLI OBELISCHI EGIZI ERRANTI PER ROMA HA DEL FANTASTICO, SIA PERCHE’ ANTICIPA DI FATTO L’INIZIO LA SUA STORIA MONUMENTALE DI OLTRE UN MILLENNIO, SIA PERCHE’ IL RIUSO DEI MONOLITI HA SEGNATO MOMENTI STRAORDINARI DI CONTRAPPASSO TRA FARAONI, IMPERATORI E PAPI. A TAL PROPOSITO, VOGLIO RICORDARE LA MIGRAZIONE DELL’OBELISCO DI DOMIZIANO DALL’ ISEO IN CAMPO MARZIO AL CIRCO DI MASSENZIO SULL’APPIA E QUINDI IL SUO RITORNO “BERNINIANO” IN PIAZZA NAVONA, PER IL PIACERE DI INNOCENZO X. INFINE, STRAORDINARIO IL FATTO CHE ANCHE L’ULTIMO DEGLI OBELISCHI, QUELLO DEL FORO MUSSOLINI, FU INNALZATO SEMPRE CON LE TECNICHE ANTICHE, QUELLE CHE FECERO GRIDARE PROPRIO IN PIAZZA SAN PIETRO, NEL TIMORE DI UNA ROTTURA: “ACQUA ALLE CORDE !”…