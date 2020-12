- L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (62a puntata) – ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (29°) – ATLETICA LEGGERA – LUCIANO PACCAGNELLA (Vigodarzere, 18 maggio 1939) A 21 anni ha preso parte alla gara di Decathlon, classificandosi al 13° posto con 6.283 punti (11º con 11″8 e 650 punti nei 100 m, 14º con 6,73 m e 704 punti nel salto in lungo, 5º con 14,18 m e 788 punti nel getto del peso, 4º con 1,80 m e 770 punti nel salto in alto, 21º con 54″3 e 565 punti nei 400 m, 8º con 15″7 e 652 punti nei 110 m ostacoli, 4º con 45,67 m e 797 punti nel lancio del disco, 8º con 3,60 m e 556 punti nel salto con l’asta, 19º con 48,60 m e 503 punti nel lancio del giavellotto e 18º con 4’55″4 e 294 punti nei 1500 m). Sempre nel 1960 Paccagnella ha realizzato il suo record personale con 6.947 punti. Tesserato per la Virtus Este è stato 6 volte in nazionale tra il 1959 e il 1961.