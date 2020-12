NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(59°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - ATLETICA LEGGERA – (26) MORENO MARTINI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(Lucca, 10 maggio 1935 – Lucca, 29 gennaio 2009) A 25 anni aveva preso parte alla gara dei 400 hs, concludendo in semifinale con il tempo di 52”57. Nel 1958 aveva partecipato ai campionati europei di Stoccolma, eliminato sempre in semifinale con con 53”70. Nel 1959 aveva battuto per ben tre volte il record italiano dei 400 metri ostacoli, abbassandolo fino a 51″1 . Tesserato per la Virtus Lucca e poi per le FiammeOro, era stato due volte campione italiano, nel 1955 (53”1) e nel 1959 (51”6). Infine, Moreno Martini aveva indossato 11 volte la maglia azzurra.

I Record Nazionali di Moreno Martini sui 400 hs:

o 51″6 ( Pisa, 21 giugno 1959)

o 51″4 ( Göteborg, 4 agosto 1959)

o 51″4 ( Roma, 26 settembre 1959)

o 51″1 ( Roma, 11 ottobre 1959)