Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi, il nuovo libro della giornalista Paola Scarsi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ appena uscito “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” il nuovo libro della giornalista Paola Scarsi che racconta 365 imprese e le loro idee, tutte concretizzate, per superare la crisi causata dalla pandemia.

E’ uno spaccato dell’Italia – creativa, impegnata generosa, ingegnosa, solidale – che ha cercato, riuscendoci, di rimanere a galla che solleva l’animo e permette di scoprire che ce la si può fare. E’ una raccolta unica nel suo genere, non certo esaustiva della complessità e ricchezza del tessuto produttivo italiano. Sono brevi storie di soluzioni d’impresa attuate da realtà grandi e piccole di ogni settore, dai bar che consegnavano gli aperitivi sottovuoto alle industrie che hanno ideato sistemi igienizzanti, passando per ristoranti sugli alberi, adozioni di mucche e altri animali.

Qualsiasi cosa pur di salvare l’azienda, sostenere i dipendenti, aiutare la comunità… compresi i sacerdoti che hanno detto Messa dai tetti o le imprese di pompe funebri che, su richiesta dei parenti, hanno trasmesso i funerali via facebook.

Ci sono stati anche molti artisti che hanno composto appositamente brani o che hanno portato i loro spettacoli nelle piazze, per cercare di allietare quel tempo buio alle persone costrette in casa. Bello segnalare il violinista elettrico Andrea Casta con il suo archetto luminoso che, insieme il comico Antonio Giuliani ha portato nei quartieri più popolari di Roma ‘Sotto lo stesso cielo tour’, una serie di spettacoli on the road, con gli spettatori affacciati alle finestre. Appuntamenti che potevano anche essere seguiti in diretta sui canali social.

“Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” (Erga edizioni) racconta la capacità degli imprenditori italiani di far fronte alle difficoltà e di superarle, in maniera singolare e innovativa o con soluzioni semplici ma altrettanto efficaci. Intuizione? Fortuna? Impegno? Ultima chance? Passione? Abilità? Rischio? Momento giusto?

Un pizzico di ciascun ingrediente ha permesso a tante imprese grandi e piccole di fronteggiare la crisi da Covid, sperimentando, innovando, diversificando, tentando nuovi approcci e nuovi mercati. “Non esistono vie d’uscita o progettualità precostituite: ciascun imprenditore ha operato come meglio poteva, tenendo conto anche del contesto logistico ed umano in cui si trovava la sua azienda”, spiega l’autrice.

Il libro è suddiviso in macrocategorie (agricoltura e allevamento commercio, cultura e tempo Libero, igiene e sanità, innovazione e riconversione attività, professionisti, religione) a loro volta suddivise in sottocategorie. Un corposo capitolo è dedicato alle mascherine, la cui produzione ben rappresenta la versatilità del nostro Paese, avendo assunto i molteplici aspetti della resilienza, della riconversione, della solidarietà, del dono, dell’innovazione industriale.

“Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” è anche un personalissimo work in progress: nella pagina facebook e nel sito che verranno attivati proseguiranno le segnalazioni di imprese e di idee innovative, per continuare a raccontare la forza dell’imprenditoria italiana ma, soprattutto, per essere di aiuto e sostegno ai tanti che stanno ancora immaginando soluzioni.

Il volume vuole anche fornire questo prezioso contributo: essere un anti-stress, attraverso la condivisione di percorsi, perché la soluzione può essere lì, a portata di mano e talvolta basta osservare le cose da una diversa prospettiva per individuarla.

L’autrice: PAOLA SCARSI, giornalista, fotografa, motociclista, mamma, vive a Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano. E’ nata a Genova nel 1957, ha due figli, Matteo e Camilla. Giornalista pubblicista, è stata Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. E’ esperta di economia e tematiche sociali. Cura uffici stampa da oltre 30 anni: dai grandi concerti rock alle principali realtà dl Terzo Settore italiano. Ha scritto l’e-book gratuito “Noi creiamo lavoro – storie di imprenditori immigrati”. Curiosa della vita in ogni sua sfaccettatura crede fermamente nella solidarietà e nella tutela dei diritti. Fotografa per passione e sta sviluppando “Emozioni dai Parchi” un percorso fotografico nei parchi naturali e nelle aree protette del Lazio.