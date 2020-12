NATALE SOSPESO: L'IDEA DI PROBIOS E BANCO ALIMENTARE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Natale sospeso: l’aiuto di Probios e Banco Alimentare contro la povertà. Una risposta concreta a favore di chi è in maggiore difficoltà è la selezione di prodotti a metà prezzo da acquistare nel proprio shop online. Fino al 24 dicembre, l’azienda di Calenzano specializzata nell’alimentazione biologica consente di acquistare un paniere di prodotti disponibili al 50% di sconto da donare al Banco Alimentare, dando così vita ad una sorta di “spesa sospesa”.

“Supportiamo da molto tempo le importantissime attività del Banco Alimentare e questa volta abbiamo voluto farlo mettendo a disposizione il nostro e-commerce, tenuto conto delle restrizioni vigenti e delle iniziative già in atto del Banco Alimentare che quest’anno per la giornata nazionale della Colletta Alimentare, fino all’8 dicembre consentirà di acquistare (in cassa oppure online) una card da 2, 5 o 10 euro, in tutti i supermercati che aderiscono all’iniziativa -afferma Fernando Favilli, Presidente Gruppo Probios.