NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(52°)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - ATLETICA LEGGERA - (19) MARIO FRASCHINI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(52°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI – ATLETICA LEGGERA – (19) MARIO FRASCHINI ( Pizzighettone – 24 November 1938 – 1983) – Ha preso parte alla Staffetta 4 x 400 con Pino Bommarito, Nereo Fossati e Renato Pancera: 4° in semifinale con il tempo di 3’07”7. Tesserato prima per il GS Fiamme Oro Padova e poi per il GS Carpano e la SNAM San Donato, aveva un record personale sui 400 m. di 46”8 (1962) – Medagliato alle Universiadi estive: 1959 Torino staffetta 4×400 metri 1963 Porto Alegre staffetta 4×400 metri. Mario aveva totalizzato 19 presenze in nazionale dal 1958 al 1965 e 6 titoli tricolori : 5 vittorie su 400 metri (1958, 1960, 1961, 1962, 1963) 1 vittorie su 800 metri (1960).