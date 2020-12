EDITORIALE DEL DIRETTORE - DOPO I DISASTRI DI CROTONE E BITTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Cinque anni fa, con il quotidiano da me diretto, L’ECO DEL LITORALE e con l’Accademia Kronos, nella sede del Comune di Anzio, a Villa Sarsina, avevamo organizzato una Conferenza sui cambiamenti climatici nel bacino del Mare Mediterraneo, giusto in concomitanza con la storica COP 21 a Parigi. Quello che si prevedeva cinque anni fa è puntualmente avvenuto e sta avvenendo, peraltro con il ritiro dei paesi principali responsabili della devastazione del Pianeta dall’Accordo firmato appunto in quel di Parigi. Adesso, provate a leggere quello che, punto per punto, prevedevano accadesse … 2 dicembre 2015 – Dopo il grande successo ottenuto in Villa Sarsina con la Conferenza “Presente e futuro climatico del Mediterraneo”, mentre procediamo alla predisposizione della “Carta di Anzio”, pietra angolare della nostra azione permanente a difesa del clima con Comitato Nazionale Fair Play, ISMA, L’ECO DEL LITORALE, MOVE, ci giunge il secondo report dai nostri inviati a Parigi per COP 21:

UN INCONTRO CON CLIMATOLOGI CANADESI DEL 1 DICEMBRE 2015

…Ieri sera, i delegati di Accademia Kronos si sono trovati a cena con un gruppo di climatologi e oceanografi canadesi. Dopo un breve scambio di convenevoli sono state fatte alcune domande inerenti ai lavori e alle aspettative del COP 21.

Siete fiduciosi che qui a Parigi si troveranno finalmente le soluzioni per scongiurare l’aumento della temperatura terrestre? No! Perché no? Se tutto questo fosse stato fatto 20 anni fa, allora potremmo dire che oggi siamo fuori dal pericolo dei 2 gradi in più di temperatura. Ormai si è attivato un processo fisico irreversibile che alimenta da solo il clima, quindi se tutti noi oggi cessassimo di immettere gas serra in atmosfera, i due gradi in più li raggiungeremmo comunque. E allora? L’unica cosa che ci rimane da fare e rallentare nel tempo questo processo, ma non illudiamoci di fermarlo. Da fare ora è solo condividere una politica di adattamento ai fenomeni climatici che andranno sempre di più deteriorandosi. Quali saranno, secondo voi i fenomeni climatici più evidenti e come difendersi? Il primo, che tutti noi da oltre un decennio avvertiamo, è l’estremizzazione delle manifestazioni meteorologiche, vedi le tempeste, le alluvioni e le siccità prolungate. Il secondo è il riscaldamento superficiale degli oceani che inesorabilmente porterà alla fusione di tutte le banchise ghiacciate sia del polo nord che del polo sud, ma la vera grande paura per la crescita dei mari è data dalla rapida fusione del ghiaccio della Groenlandia. In parole povere da qui a 50 anni dovremmo ridisegnare le coste marine del pianeta. Esatto, i mari si alzeranno, stando ai nostri studi, alla fine del secolo di 2 o al massimo 4 metri. Ciò vorrà dire che molte isole del Pacifico finiranno sott’acqua e lo stesso Bangladesh perderà un terzo del suo territorio, senza parlare che gran parte delle ridenti spiagge del pianeta, vedi quelle brasiliane, finiranno per scomparire. Un disastro di proporzioni astronomiche! Proprio così, ma il problema non sarà solo nell’innalzamento dei livelli dei mari, per voi europei il problema sarà l’inaridimento dell’Africa orientale che spingerà decine se non centinaia di milioni di persone a fuggire e a cercare rifugio da voi. Allora che fare? La strada è quella dell’adattamento, di politiche intelligenti capaci di prevenire e poi di gestire i problemi di un clima cambiato e non ultimi quelli dei rifugiati del clima. Pensate che alla fine di questo summit si possa indicare qualche strada utile per scongiurare drammi dei popoli che subiranno più di tutti questa catastrofe climatica annunciata?

R, E’ questo un augurio che noi tutti ci facciamo. In fondo quello che ha detto il presidente Obama è sacrosanto: “ Questa è l’ultima occasione per salvare il pianeta, se fallirà Parigi non ci saranno altre occasioni”.

Ufficio Stampa di Accademia Kronos – 2 dicembre 2015 – ore 8,15