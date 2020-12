XVII GIOCHI OLIMPICI DI ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO - ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - NEREO FOSSATI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(50°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI – ATLETICA LEGGERA – (17) – NEREO FOSSATI ( Como 29 marzo 1937 ) A 23 anni ha gareggiato nella staffetta 4 × 400, come secondo frazionista, con Pino Bommarito, Mario Fraschini e Renato Panciera, eliminati in semifinale, 4º con il tempo di 3’07″83, dopo la batteria ( 3º in 3’10″00 ); Campione Italiano, sempre nella 4×400 con le Fiamme Oro Padova, nel 1959 (3’13”4) e nel 1960 (3’15”4). Bommarito dopo la semifinale con Fossati ai XVII Giochi: ” Ero il primo frazionista, il più veloce, l’atleta che doveva correre il più possibile dopo lo start. E così fu, grazie alla spinta dello stadio Olimpico di Roma arrivai per primo al traguardo, col tempo manuale di 46,5″, consegnai il testimone al mio compagno Nereo Fossati, ma alla fine arrivammo quarti”.