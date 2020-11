REMEMBER DEL DIRETTORE - PRESENTE E FUTURO CLIMATICO DEL MARE MEDITERRANEO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

LA GRANDE CONFERENZA DI ANZIO, PROMOSSA E ORGANIZZATA NEL 2015 DA “L’ECO DEL LITORALE”, TORNA DI STRAORDINARIA ATTUALITA’

ALLORA CI SIAMO. CI TRASFERIAMO TUTTI AD ANZIO E PARIGI PER “PRESENTE E FUTURO CLIMATICO DEL MARE MEDITERRANEO E CON COP 21 SULLE DEVASTANTI CONSEGUENZE DELL’EFFETTO SERRA. PER LA CONFERENZA IN VILLA SARSINA SI PREANNUNCIA UN PROGRAMMA RICCO E IMPEGNATIVO, FRUTTO DEL LAVORO INDEFESSO DI ISMA, AK KRONOS E COMITATO ITALIANO FAIR PLAY, AFFIANCATI DA “MOVE”, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ANZIO E LA PROMOZIONE DE “L’ECO DEL LITORALE”. MA TUTTO QUESTO IMPEGNO MAI SARA’ ADEGUATO ALLO STRAME COMPIUTO DAGLI UOMINI SENZA SENNO IN QUESTI ULTIMI QUARANT’ANNI..