 REMEMBER DEL DIRETTORE - PRESENTE E FUTURO CLIMATICO DEL MARE MEDITERRANEO - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

REMEMBER DEL DIRETTORE – PRESENTE E FUTURO CLIMATICO DEL MARE MEDITERRANEO –

redazione
Pubblicato il

LA GRANDE CONFERENZA DI ANZIO, PROMOSSA E ORGANIZZATA NEL 2015 DA “L’ECO DEL LITORALE”,  TORNA DI STRAORDINARIA ATTUALITA’

ALLORA CI SIAMO. CI TRASFERIAMO TUTTI AD ANZIO E PARIGI PER “PRESENTE E FUTURO CLIMATICO DEL MARE MEDITERRANEO E CON COP 21 SULLE DEVASTANTI CONSEGUENZE DELL’EFFETTO SERRA. PER LA CONFERENZA IN VILLA SARSINA SI PREANNUNCIA UN PROGRAMMA RICCO E IMPEGNATIVO, FRUTTO DEL LAVORO INDEFESSO DI ISMA, AK KRONOS E COMITATO ITALIANO FAIR PLAY, AFFIANCATI DA “MOVE”, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ANZIO E LA PROMOZIONE DE “L’ECO DEL LITORALE”. MA TUTTO QUESTO IMPEGNO MAI SARA’ ADEGUATO ALLO STRAME COMPIUTO DAGLI UOMINI SENZA SENNO IN QUESTI ULTIMI QUARANT’ANNI..

Scarica articolo in formato PDF




Tag:,

Ti potrebbe interessare anche:



Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi