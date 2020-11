NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(49°)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - ATLETICA LEGGERA - (16) - PINO DORDON - L'Eco Del Litorale | Notizie online

PINO DORDONI, all’anagrafe Giuseppe (Piacenza, 28 giugno 1926 – Piacenza, 24 ottobre 1998) campione olimpico della 50 km a Helsinki 1952, con il tempo record di 4h28’27”8, ha partecipato sulla stessa distanza, classificandosi 7° in 4h33’27”2. Allenato da Guido Rizzi, era giunto all’atletica passando per le corse campestri. Presenze in Nazionale: 18. Campione europeo (1950) e campione olimpico (1952) sui 50 km di marcia. Iniziò a scuola con il mezzofondo, ma presto l’ex marciatore Guido Rizzi lo instradò verso la specialità del tacco e punta. Orfano di madre, trascorse 6 mesi nei campi di concentramento di Tombolo e di Coltrano. Nel 1949 decise di passare alle distanze più lunghe (ai Giochi Olimpici 1948 aveva preso parte ai 10 km) e vinse la 100 km. Campione olimpico nel 1952 a Helsinki in 4h28:07.8 , due anni dopo aver vinto il titolo europeo a Bruxelles (4h40:42.6) battendo fra gli altri due grandi come lo svedese John Ljunggren e il ceko Josef Dolezal. Nel 1953 si impiegò alla Snam; dal 1962 fino alla fine degli anni Ottanta fu Responsabile tecnico della marcia azzurra. La sua azione tecnica è stata presa come modello per generazioni non solo in Italia, ma anche all’estero dove hanno studiato a lungo i filmati delle sue gare. Sui 20 chilometri ha ottenuto il tempo di 1h33:09.2 (1960). Nominato Commendatore della Repubblica Italian nel 1981, questo il suo Curriculum:

Titoli italiani: 10 km 1946/47/48/49/50/51/52/53/54/55/57, 20 km 1952/53/54/55/56/57, 50 km 1949/50/52/53/54

Giochi Olimpici: 9/1948 10 km, 1/1952 50 km, 9/1956 20 km, 7/1960 50 km

Campionati Europei: 1/1950 50 km, ritirato/1954 50 km, 6/1958 20 km

Performances 50 km marcia

4:24:19 (4) Ponte San Pietro 16-10-60

4:28:07.8 (1) Helsinki 21-7-52

4:33:27.2 (7) Roma 7-9-60

4:34:15 (1) Palermo 10-10-54

4:35:55.6p (1) Roma 8-11-53

4:37:38 (1) Abbiategrasso 11-10-53

4:38:04 (1) Cagliari 15-10-50

4:40:49 (1) Bruxelles 25-8-50

4:44:36 (1) Trieste 23-10-49