Al via la V edizione di ArteKino Festival, kermesse dedicata alla promozione del cinema europeo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Al via la V edizione di ArteKino Festival che presenta, sulla piattaforma www.artekinofestival.com e su www.arte.tv/it , una selezione di 10 film europei di giovani registi, disponibili gratuitamente dal 1 al 31 dicembre, in 10 lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano, polacco, portoghese, rumeno, ungherese e olandese)e in 45 Paesi europei. I lungometraggi in concorso raccontano un’Europa allargata, fatta di Brexit, di emigrati, di nuovi amori e paradossi creati da un mondo che si sta evolvendo. Una edizione al femminile, con sette registe e quattro registi, che descrivono il contemporaneo o ripercorrono fenomeni musicali pop.

ArteKino Festival vuole promuovere il cinema europeo e consentire ad un vasto pubblico la visione di lungometraggi di giovani autori, premiati e apprezzati nei circuiti della critica e dei festival, che, diversamente, non sarebbero visibili nei cinema europei. Tutti gli appassionati di cinema, che parteciperanno a questo evento gratuito, potranno scegliere il loro film preferito e assegnare l’ArteKino Audience Award.

ArteKino Festival è frutto della cooperazione di ARTE e Festival Scope che hanno unito le loro potenzialità per lanciare un festival unico nel suo genere. L’obiettivo è stabilire una collaborazione con gli Enti Cinema, le scuole e le Università, le sale cinematografiche indipendenti, i media e tutte le altre organizzazioni impegnate a sostenere la promozione del cinema europeo.

ArteKino Festival è un‘iniziativa di ARTE France Cinéma, ARTE GEIE e Festival Scope, sostenuta da Creative Europe.

I 10 titoli finalisti: Cat in The Wall di Mina Mileva e Vesela Kazakova (Bulgaria, UK, Francia), Full Contact di David Verbeek (Croazia, Paesi Bassi), Ivana The Terrible di Ivana Mladenovic (Serbia, Romania), Lessons of Love di Chiara Campara (Italia), Love Me Tender di Klaudia Reynicke (Svizzera), Motherland di Tomas Vengris (Lituania, Lettonia, Germania, Grecia), Negative Numbers di Uta Beria (Georgia, Francia, Italia), Sebastien Tellier: Many Lives di François Valenza (Francia), Son of Sofia di Elina Psykou (Grecia, Francia, Bulgaria), THF: Central Airport di Karim Aïnouz (Germania, Francia, Brasile).

Sin dalla sua creazione, ARTE ha sempre sostenuto una comune base di valori culturali europei, ponendo l’immaginazione e la pluralità al centro del suo progetto. Quest’ideale europeo pervade tutta la produzione e programmazione di ARTE che, grazie alla tecnologia digitale, può diffondere i suoi contenuti ad un numero sempre maggiore di paesi europei. ArteKino Festival, fondato nel 2016, è uno dei progetti simbolo degli obiettivi dichiarati di ARTE: promuovere e rendere fruibile ad un pubblico quanto più vasto possibile – gratuitamente e online – l’incredibile diversità del cinema europeo d’autore.

Creato dalla Fondazione ArteKino, il festival è finanziato dal Programma Europa Creativa-MEDIA e da sponsor privati. La Fondazione ArteKino sostiene, inoltre, progetti di sviluppo di film attraverso “Il Premio Internazionale ArteKino” assegnato all’interno di una dozzina di grandi festival cinematografici.