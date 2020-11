XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(48°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - ATLETICA LEGGERA – (15) - NOTA DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(48°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI – ATLETICA LEGGERA – (15) -Luigi De Rosso (Velo d’Astico, 5 maggio 1935 – Padova, 28 aprile 2020[1]) A 25 anni prese parte alla gara dei 20 km, classificandosi al 22° posto con il tempo di 1h45’04”2. Argento sulla stessa distanza un anno dopo a Bruxelles nei Campionati Mondiali Militari a Bruxelles. Sempre nel 1961, 8° nella Coppa del Mondo di Marcia a Lugano sui 50 km in 4h49’22”0 e medaglia di bronzo a squadre con Pino Dordoni, Gianni Corsaro, Stefano Serchnich e Antonio De Gaetano. De Rosso era pervenuto alla marcia passando per la cora in montagna e i 3000 siepi. Infine, allenato da Dordoni, era stato stato poi a sua volta valente tecnico delle Fiamme Oro.