REMEMBER DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ SEMPLICEMENTE ALLUCINANTE CHE IN PIENA EMERGENZA DA EFFETTO SERRA E TERRORISMO CI SIANO IN CAMPO A PARIGI ANCHE I PROFESSIONISTI DELLA DEVASTAZIONE, CHE CONVENZIONALMENTE VENGONO CHIAMATI BLACK BLOCK. SONO TOLLERATI, COME I WRITERS COMPULSIVI, DA UNA SOCIETA CIVILE, OCCIDENTALE, PERVASA DA ANTICHI RIMORSI E DA DUBBI AMLETICI CIRCA LA SUA STESSA IDENTITA’ E IPERGARANTISTA, AL LIMITE ED OLTRE DEL SADOMASO. IL PROBLEMA E’ CHE SE A SFASCIARE E IMBRATTARE COSE PUBBLICHE E ALTRUI CI VA UN GRUPPO DI PENSIONATI LA REPRESSIONE ARRIVA DURA E PER DIRETTISSIMA, SE VICEVERSA SI TRATTA DI TENEBROSI INCAPPUCCIATI O VARIOPINTI MA VIOLENTISSIMI TIFOSI, ALLORA SI MOBILITANO I VERTICI DELLA SOCIOLOGIA ALLA RICERCA DELLE MOTIVAZIONI PIU’ RECONDITE E SOFISTICATE. COMUNQUE, NOI NON CI STIAMO E TIRIAMO DRITTO, CON IL PENSIERO RIVOLTO ALLA CONFERENZA DI ANZIO E A COP 21 DA CUI CI SEPARANO ORMAI POCHE ORE…