REMEMBER DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

SIAMO ALLA VIGILIA DI QUELLO CHE SARA’ IL PRIMO DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI A SOSTEGNO DEL MARE MEDITERRANEO. CI TROVEREMO DOMANI DALLE 9.00 IN POI A VILLE SARSINA IN ANZIO CITTA’ – PORTO CAPITALE DEL TERRITORIO COSTIERO VOLSCO. PER QUESTO, PER CAPIRE DI QUALE STRAORDINARIO PATRIMONIO CI DOBBIAMO PREOCCUPARE, PRENDIAMO VISIONE DI PERLE COME IL PROMONTORIO DI GAETA, IL MAGICO CIRCEO, I LAGHI COSTIERI DI PAOLA, FOGLIANO, CAPROLACE E LE DUNE DI COSTA VERSO NORD, VISTE DALL’ALTO DELLA VILLA DI DOMIZIANO, LE CAVE DI PIETRA ROMANE A PONZA, COSI’ COME ERANO APPENA QUARANT’ANNI FA…