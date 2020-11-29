REMEMBER DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

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Editoriale del Direttore

REMEMBER DEL DIRETTORE

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SIAMO ALLA VIGILIA DI QUELLO CHE SARA’ IL PRIMO DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI A SOSTEGNO DEL MARE MEDITERRANEO. CI TROVEREMO DOMANI DALLE 9.00 IN POI A VILLE SARSINA IN ANZIO CITTA’ – PORTO CAPITALE DEL TERRITORIO COSTIERO VOLSCO. PER QUESTO, PER CAPIRE DI QUALE STRAORDINARIO PATRIMONIO CI DOBBIAMO PREOCCUPARE, PRENDIAMO VISIONE DI PERLE COME IL PROMONTORIO DI GAETA, IL MAGICO CIRCEO, I LAGHI COSTIERI DI PAOLA, FOGLIANO, CAPROLACE E LE DUNE DI COSTA VERSO NORD, VISTE DALL’ALTO DELLA VILLA DI DOMIZIANO, LE CAVE DI PIETRA ROMANE A PONZA, COSI’ COME ERANO APPENA QUARANT’ANNI FA…

 

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