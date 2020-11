REMEMBER DEL DIRETTORE - 29 NOVEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A MENO DI 24 ORE DALLE DUE CONFERENZE DI ANZIO ( CUI SIETE INVITATI E DA NON PERDERE PER LE STRAORDINARIE EMOZIONI ANNUNCIATE) E PARIGI PER LA SALVEZZA DEL MEDITERRANEO E DEL PIANETA, NOI UMANI OVVIAMENTE COMPRESI, INTENSIFICHIAMO IL NOSTRO PENSARE, AUMENTANDO IL CARICO ADRENALINICO, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE CI STIAMO GIOCANDO IL FUTURO NOSTRO E DI COLORO CHE CI SEGUIRANNO, NAVIGANDO IN UN MARE SEMPRE PIU’ PERIGLIOSO. PER QUESTO, MOLTO DIPENDE DALLE CAPACITA’ DEI NOCCHIERI, AHIME’ DESTINATI ALLA LEGGENDA, DOPO ESSERE VOLATI IN BOREA, COME I MITICI PALINURO (ENEA) E BAIOS (ULISSE) DI CUI VI DIAMO OGGI UNA RAPPRESENTAZIONE COROPLASTICA DALLA VILLA DELL’IMPERATORE TIBERIO A SPERLONGA. LA SICUREZZA DEL MEDITERRANEO VENNE POI CON I PORTI CHE OGGI VI PROPONIAMO EMBLEMATICAMENTE CON I PLASTICI DI QUELLI DI CLAUDIO E TRAIANO ALLA FOCE DEL TEVERE, DI NERONE AD ANZIO E ANCORA DI TRAIANO A TERRACINA…