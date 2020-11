REMEMBER DEL DIRETTORE - 28 NOVEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’INTENSO E STRUGGENTE “VA PENSIERO” DI GIUSEPPE VERDI E’ VOLATO VIA IERI DA PARIGI, DA LES INVALIDES, DOPO DUE SETTIMANE DALL’ECCIDIO E HA RAGGIUNTO I NOSTRI CUORI, LE NOSTRE MENTI. TRA DUE GIORNI, NOI SAREMO AD ANZIO, IN VILLA SARSINA PER UNIRCI IDEALMENTE E CONCRETAMENTE AI RAPPRESENTANTI DEI 193 PAESI E AI 152 CAPI DI STATO E DI GOVERNO PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA MONDIALE SUL CLIMA. NOI VOGLIAMO RICORDARE A TUTTI CHE LA DIFESA DEL MARE MEDITERRANEO E’ FONDAMENTALE ANCHE PER LA RISOLUZIONE DEGLI IMMANI SCONVOLGIMENTI SOCIOCULTURALI IN ESSERE E CHE SONO STRUMENTALIZZATI ANCHE A FINI CRIMINALI. DOBBIAMO AD OGNI COSTO PARTECIPARE AL MANTENIMENTO DI QUANTO NON E’ STATO ANCORA COMPROMESSO E CHE ANCORA NELLA PRIMA META’ DEL SECOLO SCORSO ERA NELLA SUA PIENA INTEGRITA’. LE FOTO DI CAPRI E SORRENTO CHE PUBBLICHIAMO SONO ELOQUENTI, TANTO QUANTO QUELLE DEI PERICOLI INCOMBENTI A CAUSA DELLE VARIAZIONI CLIMATICHE DA EFFETTO SERRA…