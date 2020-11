REMEMBER DEL DIRETTORE - 27 NOVEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

APPENA UN WEEK END PRIMA DI CONOSCERE IL DESTINO DEL MONDO CON APPUNTAMENTI AD ANZIO E PARIGI, CON “PRESENTE E FUTURO CLIMATICO DEL MEDITERRANEO” E “COP 21”, CONTRO L’EFFETTO SERRA DA EMISSIONI IMPOSSIBILI DI CO2. LUNEDI’ MATTINA AD ANZIO, IN VILLA SARSINA, LE EMOZIONI TOCCHERANNO L’ACME CON LE STRAORDINARIE PERFORMANCE DEL SOPRANO SILVIA PIETRANTONIO E DEL CHITARRISTA “MARZIALE” ETTORE PALAZZI, CON “MOVE”, QUANDO LA LIRICA E IL ROCK DURO DISCENDERANNO DAL METAL PER RICORDARE LE VITTIME DEL TEATRO BATACLAN, DOVE APPENA 14 GIORNI FA SI SONO FISSATE PER SEMPRE LE NOTE DELLA BAND, I COLPI DEI KALASHNIKOV , LE URLA DELLE VITTIME…