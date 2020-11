NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(44°)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - ATLETICA LEGGERA - DONNE (11) - Letizia Bertoni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(44°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI – ATLETICA LEGGERA – DONNE (11) – Letizia Bertoni (Milano, 5 marzo 1937) a 23 anni ha gareggiato negli 80m. ostacoli (elim. quarti di finale in 11”4) e nella staffetta 4×100 (con Sandra Valenti, Piera Tizzoni e Giuseppina Leone ) 5a in 45”6. Letizia aveva preso parte anche ai Giochi di Melbourne nel 1956 nei 200m. (elim. nelle qualif. In 25”3) e nella staffetta 4×100 ( con Giuseppina Leone, Maria Musso e Milena Greppi) 5a in 45”9. Nel suo palmares, titoli italiani sui 200 (1962) sugli 80 ostacoli (dal 1958 al 1963) e nella staffetta 4×100 (1957 e 1963).