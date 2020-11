DOVERE COMPIUTO(43°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - ATLETICA LEGGERA – UOMINI (10) - NOTA DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(43°)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI – ATLETICA LEGGERA – UOMINI (10) Giovanni Corsaro (Catania, 29 aprile 1925 – Catania, 12 aprile 2006) – . A 35 anni, prese parte nella marcia 20 km, terminando 26º con il tempo di 1h46’47″2. A 23 anni aveva partecipato ai Giochi di Londra del 1948 nella marcia 10000 m. : 4º in batteria in 46’25″8 e 8º in finale. Nel 1961 conquistò la medaglia di bronzo a squadre nella prima edizione della Coppa del mondo di marcia, a Lugano, insieme a Pino Dordoni, Stefano Serchinich, Abdon Pamich, Luigi De Rosso e Antonio De Gaetano, dietro a Regno Unito e Svezia. Nella individuale, Corsaro si classificò 11º in 1h42’46” nella 20 km. Due anni dopo, a Varese 1963, chiuse invece 10º in 4h41’52” la gara dei 50 km.-