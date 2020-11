23 NOVEMBRE 2015 - REMEMBER DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

OGGI A FORMIA SI FESTEGGIA LA FONDAZIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA: PER ME CONTA UN NOME PER TUTTI, BRUNO ZAULI. FORSE IL PIU’ GRANDE DIRIGENTE MAI AVUTO DALLO SPORT ITALIANO E TRA I PIU’ GRANDI DI QUELLO INTERNAZIONALE. UN UOMO DI PROFONDA CULTURA, UN MEDICO, UN GIORNALISTA, SEGRETARIO GENERALE DEL CONI E VERTICE DEL MOVIMENTO ATLETICO INTERNAZIONALE, MA ANCHE SINDACO DI FORMIA STESSA E CAPACE DI RICOSTRUIRE IL CONI ED ORGANIZZARE LE STORICHE OLIMPIADI DI CORTINA E ROMA IN TEMPI STRAORDINARIAMENTE DIFFICILI PER IL NOSTRO PAESE. SESSANTA ANNI FA CORONAVA ANCHE IL SUO SOGNO, QUELLO DI CREARE UNA MERAVIGLIOSA OASI DI SPORT DEDICATA ALL’ATLETICA LEGGERA, APPUNTO IN QUEL DI FORMIA…