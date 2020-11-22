 REMEMBER DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Editoriale del Direttore

REMEMBER DEL DIRETTORE

Pubblicato il

22 NOVEMBRE 2015

MENO 8 GIORNI ALLA GRANDE EMOZIONE DI RIUNIRCI IN CONFERENZA AD ANZIO, ALL’UNISONO CON PARIGI, IN DIFESA DEL MEDITERRANEO E DEL MONDO DAI DEVASTANTI EFFETTI CLIMATICI DEI GAS SERRA. PER LA CIRCOSTANZA, NELLA STORICA VILLA SARSINA, SI SUCCEDERANNO FATTI STRAORDINARI A CORNICE E COMPLETAMENTO DI UN EVENTO CHE VUOLE ESSERE UNO START UP VIRTUOSO PER LA RINASCITA DI QUELLO CHE FU IL MARE NOSTRUM, CULLA DELLA CIVILTA’ UNIVERSALE. AL CENTRO DEL PROGRAMMA, OSVALDO BEVILACQUA, SORRIDENTE CAMPIONE DI FAIR PLAY, CON LA SUA TRENTOTTENNE “SERENO VARIABILE”, IN ONDA SU RAI DUE DAL 1977. LUI, OSVALDO,INSTANCABILE ESPLORATORE DELL’AMBIENTE E DELLE NOSTRE TRADIZIONI, DELLE NOSTRE RADICI, RICEVERA’ PER L’APPUNTO IL MASSIMO RICONOSCIMENTO ANZIATE INTITOLATO: “IL SERENO VARIABILE DEL MEDITERRANEO”.

 

Scarica articolo in formato PDF
Tag:


Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi