REMEMBER DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

MANCANO 9 GIORNI AL GRANDE APPUNTAMENTO GEMELLATO TRA ANZIO E PARIGI SUI TEMI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO DA EFFETTO SERRA. LA MANIFESTAZIONE DI ANZIO DAI GRANDI CONTENUTI SULLO SPECIFICO CHE RIGUARDA IL MARE MEDITERRANEO RISERVERA’ GRANDI SORPRESE E FORTI EMOZIONI, CHE LA CONNOTERANNO COME UN AVVENIMENTO STORICO. SI ANNUNCIA LA PARTECIPAZIONE DI MOLTI AMMINISTRATORI COINVOLTI SUI TEMI DELL’EMERGENZA E DELL’AMBIENTE PROVENIENTI DA VARIE REGIONI TIRRENICHE, DI UOMINI DI SCIENZA, DELLA COMUNICAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO, ANCHE CON UN PENSIERO RIVOLTO AI GIOVANI DEL BATACLAN. IL SENTIMENTO UNICO E LIBERTARIO DELL’EUROPA SARA’ RAPPRESENTATO A CONCLUSIONE DELLA STRAORDINARIA MATTINATA DALLA ESECUZIONE DELL’INNO ALLA GIOIA, COMPOSTO DA LUDWIG VAN BEETHOVEN .