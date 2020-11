REMEMBER DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

MANCANO 11 GIORNI ALL’APPUNTAMENTO GEMELLATO TRA VILLA SARSINA AD ANZIO E COP 21 CON LE NAZIONI UNITE A PARIGI, TRA IL MEDITERRANEO E L’INTERO PIANETA TERRA A RISCHIO DI CATASTROFI PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI DA AGGRESSIONE ANTROPICA. DEL “PRESENTE E DEL FUTURO” DEL MARE MEDITERRANEO E DI GAIA SE NE PARLERA’ DIFFUSAMENTE, MA SIAMO ANCORA IN TEMPO PER SALVARCI ? ENNIO LA MALFA, PRESIDENTE DI ACCADEMIA KRONOS, PRESENTERA’ “PIANI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E COME ATTREZZARSI PER IL FUTURO”. PER LA CONFERENZA DI ANZIO ABBIAMO ADOTTATO LO SPLENDIDO “MURALE” FUTURISTA “SINTESI E COMUNICAZIONI”, DIPINTO DA BENEDETTA CAPPA MARINETTI NEL 1933-34 PER IL PALAZZO DELLE POSTE DI PALERMO ED ESPOSTO LO SCORSO ANNO AL “GUGGENHEIM MUSEUM” DI NEW YORK.