XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (36°) - ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI - ATLETICA LEGGERA - UOMINI (3°) - NOTA DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (36°) – ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI – ATLETICA LEGGERA – UOMINI (3°) –

Federico Bisson (Montagnana, 23 gennaio 1936 ) a 24 anni ha partecipato nel salto triplo, classificandosi 27º con la misura di 14.76 m nelle qualificazioni –

Giuseppe Bommarito (Terrasini, 3 novembre 1933) a 26 anni ha partecipato nei 400 m piani, uscendo ai quarti di finale, 5º con il tempo di 47″5, dopo aver passato la sua batteria da 3º in 48″6 e nella staffetta 4×400 m con Nereo Fossati, Mario Fraschini e Renato Panciera, eliminati in semifinale, 4º con il tempo di 3’07″83, dopo la batteria ( 3º in 3’10″00 );.

Attilio Bravi (Bra, 9 settembre 1936 – Bra, 27 novembre 2013) a 24 anni ha partecipato nel salto in lungo, classificandosi al decimo posto con la misura di 7,47 m