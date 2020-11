XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (34°) - CAMPO DI TIRO A VOLO - NOTA DEL DIRETTORE LAZIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (34°) – CAMPO DI TIRO A VOLO LAZIO – Le gare di tiro al piattello si svolsero nel campo di Tiro a volo Lazio, situato in via Eugenio Vajana 21, nelle immediate adiacenze del Piazzale delle Muse a circa km. 1 dal Villaggio Olimpico.

L’impianto, completamente ripristinato e dotato delle più moderne macchine di lancio, ricopre un’area di poco superiore ai mq. 5.500 e dispone di uno spazio riservato al pubblico con una possibilità di ricezione per circa 2.000 persone, parte delle quali sistemate su un’ampia terrazza ricavata sopra l’edificio sociale.

DISCIPLINA OLIMPICA : TIRO VOLO