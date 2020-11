A TUTTO FAIR PLAY - EDITORIALE DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A TUTTO FAIR PLAY – Per domenica, in programma la XXVI Assemblea del Comitato Nazionale Italiano Fair Play. una occasione del tutto particolare per fare il punto sugli aspetti etico culturali del movimento sportivo non soltanto in Italia. Bisogna davvero chiedersi se non sia venuto il momento di prendere coscienza del ruolo straordinario di una attività umana dagli alti valori sociali ed educativi, diversamente orientata all’apparire ed al business. Il recente conferimento del Premio “Willy Daume” – da parte del C.I.F.P. – per alti meriti nella promozione del movimento fair play in campo internazionale, ci onora e incentiva a fare di meglio e di più, contribuendo al cambiamento di mentalità e orientamenti, che ancora condizionano scelte progettuali e strategiche, anche e soprattutto in un momento particolare come questo, in cui riflessioni profonde e decisioni coraggiose sono d’obbligo.