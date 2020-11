XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (33°) – IL POLIGONO DI CESANO – Il poligono della Scuola Italiana di Fanteria, alle porte della Capitale, fu sottoposto a particolari opere tra cui l’allestimento di una tettoia per 58 linee di tiro, nonché la costruzione di una fossa per i bersagli mobili. L’impianto fu dotato di tutti i servizi utili per le gare e necessari per gli atleti e per il pubblico, nonché degli indispensabili collegamenti.

DISCIPINE OLIMPICHE – TIRO