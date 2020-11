XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (31°) – POLIGONO UMBERTO I - Il Note del direttore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Poligono olimpico sorge sulla stessa area dell’ex Poligono Umberto I in viale Lazio, di cui resta soltanto il fabbricato riservato ai servizi, ovviamente rimodernato. Costruito secondo i più moderni dettami della tecnica, su progetto dell’Arch. Maurizio Clerici (direttore dei lavori l’Ing. Giulio Palmonella), il Poligono comprende due distinti impianti di m. 88 X 56. Uno dei due settori è riservato alle gare di tiro da m. 50 e dispone di una tettoia di m. 10 di luce, lunga m. 88, per complessive 40 linee di tiro. Tre enormi muri in cemento armato rivestiti di legno ed un muro di fondo alto m. 6,50 e largo m. 1,50, ne assicurano la necessaria protezione. DISCIPLINA OLIMPICA – TIRO