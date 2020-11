Il ciclismo su strada fu organizzato per la gara a squadre sul percorso del Viale Cristoforo Colombo con partenza ed arrivo dinnanzi al Velodromo Olimpico e per la gara individuale su strada sul circuito di Grottarossa, un quasi perfetto triangolo formato dall’inizio della via Flaminia e dalla parte terminale della via Cassia.

Per la gara a squadre furono allestite nelle immediate vicinanze del Velodromo capaci tribune per 7.500 posti. Nella zona antistante il Velodromo, i cui servizi furono utilizzati per le esigenze tecnico-organizzative della gara, furono installate le sistemazioni per il pubblico. L’organizzazione di tutti gli impianti relativi alla gara su strada fu molto più complessa, stante la necessità di dover provvedere a tutte le esigenze interne ed esterne di gara, così come richiesto per il funzionamento di un qualunque stadio.

DISCIPLINA OLIMPICA – CICLISMO SU STRADA