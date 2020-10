XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (20°) – LO STADIO DEL NUOTO - Nota del direttore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Al Centro Olimpico Nord, in prossimità della piscina coperta, è sorto lo Stadio del Nuoto, su progetto degli Architetti Annibale Vitellozzi e Prof. Enrico Del Debbio. I lavori furono diretti dal Prof. Cherubino Malpeli. Il complesso è diviso in due grandi zone: la prima comprende gli impianti di gara con i relativi servizi e le gradinate per il pubblico e la seconda gli impianti relativi all’insegnamento del nuoto con annesse vasche per i bambini e per i non nuotatori.

vasca olimpica: di m. 25 X 50 con profondità da m. 1,80 a m. 2;

vasca tuffi: di m. 18 X 20, ha una profondità da m. 4,50 a m. 5, con

due trampolini elastici da m. 3 e due da m. 1, con piattaforme da m. 1-3-5-7,50 e 10. La piattaforma da m. 10 è raggiungibile con apposito ascensore;

piscine per scuola nuoto: una da m. 25 X 12,50 con profondità di m. 1,20-1,40, un’altra di m. 4 X 12,50 con profondità di m. 0,90-1, ed infine una di m. 20 X 10 con profondità di m. 1,20.

DISCIPLINE : NUOTO, PALLANUOTO, TUFFI