Uranio impoverito ONA news: la tutela delle vittime - L'Eco del Litorale

Per questi motivi, l’ONA, insieme all’ex militare Lorenzo Motta , ha istituito il dipartimento per l’assistenza delle vittime dell’uranio impoverito.

Presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati , l’Avv. Ezio Bonanni ha denunciato le inadempienze dello Stato nei confronti dei militari in missione. Infatti, come chiarito anche dal Dott. Massimo Maria Amorosini all’inizio della trasmissione televisiva, i proiettili ad uranio impoverito , scatenano fino a 3.000 gradi di temperatura.

Quindi, il tema dell’uranio impoverito è centrale, in rapporto anche ai vaccini, ovvero al danno vaccinale . Si tratta, infatti, di un programma di vaccinazioni multiple eseguite nell’immediatezza della partenza in missione.

Uranio impoverito ONA news . La TV dell’ ONA con in studio il Dott. Massimo Maria Amorosini , il presidente dell’ONA Avv. Ezio Bonanni . Inoltre, Lorenzo Motta , sottoufficiale in congedo della Marina Militare, e, ancora, l’oncologo Dott. Pasquale Montilla. Tutti in prima linea per la tutela delle vittime dell’uranio impoverito.

Lorenzo Motta è anch’egli un lavoratore che è stato esposto a cancerogeni e, purtroppo, a causa di esposizione professionale, è stato attinto dal linfoma di Hodgkin. Per approfondimenti sulla patologia, è possibile consultare:

Assistenza legale e causa di servizio vittime uranio

Per definizione, la vittima è colei che subisce un danno. In questo campo, parliamo di danno biologico. Questo, consiste, quindi, nella lesione dell’integrità fisica, psicofisica ed è indirizzato anche ai familiari in caso di decesso della vittima primaria.

Uranio impoverito: vittime del dovere assistenza legale

Analogalmente al riconoscimento della causa di servizio, sussiste anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere, o, quantomeno, l’equiparazione a vittime del dovere, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005 e all’art. 1 del D.P.R. 243/2006.

L’equiparazione a vittima del dovere è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, in particolare:

Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 4238/2019;

Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 20446/2019

Cassazione, VI sezione civile, n. 14018

Uranio impoverito ONA news: assistenza legale per risarcimento danni

Nel caso di tumore o di altre malattie, ci si può rivolgere all’ONA e all’Avv. Ezio Bonanni. Il punto chiave della difesa legale, è quello del nesso causale. Infatti, occorre dimostrare che la malattia è stata causata dall’attività di servizio svolto in luoghi nei quali sono stati utilizzati proiettili ad uranio impoverito.

Così che, nanoparticelle di minerali pesanti e di amianto e radiazioni, abbiano agito in sinergia con la pratica vaccinale, e causato la patologia. In molti casi, si manifesta il linfoma. Quindi, ci aiuta anche l’epidemiologia. Se in un gran numero di nostri militari molto giovani a rientro dalle missioni, per esempio, quelle nei Balcani, ci sono queste malattie, allora, a questo punto, il nesso di causalità è confermato.

Il riconoscimento della causa di servizio e, quindi, la liquidazione dell’equo indennizzo, e le stesse prestazioni di vittima del dovere, sono solo una parte del dovuto. La vittima ha dei crediti specifici per risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali, che non patrimoniali.

A seguito di gravi infermità o decesso, vi sono anche i danni iure proprio, ovvero quelli subiti dai familiari, che si aggiungono a quelli iure hereditario.