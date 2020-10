XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (18°) IL PALAZZETTO DELLO SPORT- Nota del direttore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Fu il primo impianto realizzato nel piano delle costruzioni per i Giochi della XVII Olimpiade e può considerarsi come prototipo di palazzo dello sport di media grandezza e di tipo economico. In base a tale concetto ed allo scopo di avere una gestione che avesse consentito un largo uso dell’impianto per manifestazioni propagandistiche, le installazioni tecniche e gli impianti accessori furono ridotti al numero strettamente necessario e tutte le rifiniture interne ed esterne furono di tipo razionale particolarmente economico.

superficie coperta, mq. 4.776;

diametro esterno, m. 78;

diametro interno, m. 58,50;

altezza dal piano di gioco alla sommità della cupola, m. 21;

gradinate di tipo crescent, vale a dire che seguono la forma ovale

del campo di gioco situato a m. 3 al di sotto del livello del suolo