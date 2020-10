XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (17°) Lo Stadio Olimpico – - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Inaugurato nel 1953 – fu costruito con il massimo delle possibilità funzionali sullo schema dello Stadio dei Cipressi già progettato dall’Arch. Mario Moretti.

Il nuovo progetto fu studiato dal Prof. Carlo Roccatelli e dall’Arch. Annibale Vitellozzi.

L’Olimpico si erge su un terreno di mq. 90.000 e ne copre 33.500. L’anello selezionatore esterno ha una lunghezza di m. 1.200.

Il pubblico accede allo stadio attraverso 10 cancelli esterni e può raggiungere i posti destinati a sedere o in piedi attraverso 59 vomitori per una larghezza complessiva di m. 237. Il pubblico può sfollare in un tempo massimo di 11 minuti.