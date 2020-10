BLU BOX: per gli appassionati in arrivo un weekend con due appuntamenti imperdibili - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il BLU BOX music live dell’associazione culturale Minimo Comune Multiplo procede spedito con i suoi concerti scelti tra il meglio del panorama romano e non solo. Nel locale di via Clemente XII, su via della Pineta Sacchetti (sempre in sicurezza e nel rigoroso rispetto di tutte le norme anti-Covid previste dall’ultimo Dpcm), il calendario – partorito dalla fervida mente dell’architetto Marco Travaglini – soddisfa tutti i palati, tra concerti, intrattenimento, jam session, apericena e tanto altro.

Il distanziamento, poi, non è un problema: il Blu Box può ospitare almeno 190 persone, ma l’accesso è consentito a non più di 50 spettatore, proprio per dare maggiore sicurezza ai nostri selezionati soci, vecchi e nuovi. Tutti al sicuro, con tanto di mascherine e gel disinfettante a portata di mano, non resta che presentare il prossimo ghiotto weekend con due appuntamenti imperdibili.

Oggi, 23 ottobre, serata Rock Tales: La storia del rock. Un progetto musicale che attraversa il glorioso ventennio del rock che va dal 1950 al 1970. Dagli albori del rock di Fats Domino, Elvis Presley e Chuck Berry, passando per i Beatles e i Rolling Stones, il surf rock, fino ad arrivare all’hard rock dei Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath.

Lo show affianca una fantastica live band a una voce narrante che fa da guida negli anni e nelle vicissitudini e visioni musicali dei protagonisti del rock.

La formazione: Giorgia Longo (voce), Andrea Randisi (chitarra), Fabrizio Scafati (chitarra) Davide Cherubini (basso), Simone Tomei (batteria).

Domani, 24 ottobre torna in scena (ma con un’altra formazione) il maestro Massimo Pirone & Fat Vocal Band, che nasce insieme alla Big Fat Band sempre di Massimo Pirone e ha tenuto concerti anche al Parco della Musica e al Lucerna Music Festival.

Il gruppo ripercorre musicalmente un viaggio nello swing con brani resi celebri da Glenn Miller, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Charlie Barnet e tanti altri, rifacendosi allo stile vocale dei Four Freshmen, Hi lo’s e i Manhattan Transfer.

Sul palco a dare il meglio di sé: Linda Longo, Milena Cordeschi, Francesco Sofia, Jim Schiebler le voci del gruppo. Leonardo Disco (piano), Marco Piersanti (contrabasso), Giancarlo Tofanelli (batteria), Massimo Pirone (leader arrangiamenti, trombone).

Infotel. e prenotazioni: 338.8782243 – mcm.minimocomunemultiplo@gmail.com

Indirizzo: Via Clemente XII, 31 A – 00167 Roma